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Обязанность предприятий проводить мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую природную среду

Обязанность предприятий проводить мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую природную среду

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 96-ФЗ при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.

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