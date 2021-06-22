Обязанность предприятий проводить мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую природную среду

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 96-ФЗ при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора.