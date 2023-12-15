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Самый провальный фильм Зака Снайдера получит версию для взрослых Режиссер З...

Самый провальный фильм Зака Снайдера получит версию для взрослых Режиссер З...

Самый провальный фильм Зака Снайдера получит версию для взрослыхРежиссер Зак Снайдер (“300 спартанцев”, “Хранители”) рассказал порталу Inverse, что собирается выпустить режиссерскую версию своего фильма “Запрещённый прием”, который вышел в 2011 году.

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