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В ноябре в региональные отделения Юнармии, функционирующие в зоне ответственности ЦВО, вступило свыше 10 тыс. школьников

В ноябре в региональные отделения Юнармии, функционирующие в зоне ответственности ЦВО, вступило свыше 10 тыс. школьников

Во время церемоний вступления с напутственными словами к ребятам обращались представители ЦВО, руководители региональных штабов движения, общественные деятели, учителя.

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