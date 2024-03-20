Все о Музыке
ГлавнаяНовостиPop-музыкаRock-музыкаБлюз, КантриJazz-музыкаClassic-музыкаШансон
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о Музыке

4 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    .100 лучших сольны...
  • Юрий
    .100 лучших сольны...
  • алексей миронов
    Бальзам на израненную душу! Спасибо огромное за музыкальную ностальгию по настоящей музыке!100 лучших сольны...

250 величайших гитаристов всех времен - 9

250 величайших гитаристов всех времен - 9

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь ,  выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , выпуск 8 здесь ,      170    Phil Manzanera   Специальность Фила Манзанеры (Phil Manzanera): “Невозможная гитара”, как он это называет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору