250 величайших гитаристов всех времен - 9

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , выпуск 8 здесь , 170 Phil Manzanera Специальность Фила Манзанеры (Phil Manzanera): “Невозможная гитара”, как он это называет.