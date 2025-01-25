Афганистан наращивает экспорт сухофруктов в Китай

Афганистан за десять месяцев экспортировал сухофруктов на $518 миллионов, большая часть которых отправилась в Китай, заявил представитель торгово-инвестиционной палаты Хан Джан Алкозая, 25 января сообщает Ariana News.
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