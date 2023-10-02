«Ведьма» из Петербурга получила штраф после обмана свыше 40 человек

Жительница Петербурга Раиса Кузнецова, разместившая в соцсетях объявление об оказании магических услуг, выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей за обман 44 человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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