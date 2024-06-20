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Конгресс США проведет слушания по поводу стремительно растущего бюджета ракеты Sentinel

Конгресс США проведет слушания по поводу стремительно растущего бюджета ракеты Sentinel

Последний перерасход средств на межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel привел к тому, что бюджет программы на беспрецедентные 37 процентов превысил предыдущие оценки, а график ее эксплуатации был продлен как минимум на два года.

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