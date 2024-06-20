Конгресс США проведет слушания по поводу стремительно растущего бюджета ракеты Sentinel

Последний перерасход средств на межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel привел к тому, что бюджет программы на беспрецедентные 37 процентов превысил предыдущие оценки, а график ее эксплуатации был продлен как минимум на два года.
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