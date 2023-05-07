Не могу поддержать демарш Пригожина... Если только это не...

Юрий Кот Пишу эту статью прежде всего из соображений помочь моим подписчикам разобраться в ситуации и не присоединяться к врагам и бездумным хомячкам в желании обвинить Министерство обороны и, естественно, всю власть в лице нашего президента.
Юрий Кот Пишу эту статью прежде всего из соображений помочь моим подписчикам разобраться в ситуации и не присоединяться к врагам и бездумным хомячкам в желании обвинить Министерство обороны и, естественно, всю власть в лице нашего президента.
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