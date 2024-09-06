Таксисты сравнили качество европейских и китайских машин

Износ автомобилей в таксопарках России достигнет критического уровня к концу этого года, полагает заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
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