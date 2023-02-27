Тен Хаг о приходе в «МЮ»: «Возможно, это был риск, но я упертый. Люблю «МЮ». Эта команда хочет писать свою историю»

Эрик тен Хаг после 1-го трофея с «Ман Юнайтед» высказался о том, что рисковал, приходя в клуб. После победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги у тренера спросили, не считал ли он риском уход из «Аякса» ради «Манчестер Юнайтед».