Темные дни Белого города: как белгородцы переживают массированные удары ВСУ

Нет, эта мразь не заслужил быстрой смерти. Он должен сидеть в тюрьме - пожизненно... Ходить в полосатой робе и чтобы на прогулку его водили в раскоряку.

Ольга Густова

Извините, не соглашусь с вами, ещё не хватало кормить его за счёт налогоплательщиков. Его участь должна быть такая, как у всех отъявленных бандеровцев в 45, повесить его перед алеей ангелов, в компанией с Порошенко, чтоб одному нескучно было.