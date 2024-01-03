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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Темные дни Белого города: как белгородцы переживают массированные удары ВСУ

Темные дни Белого города: как белгородцы переживают массированные удары ВСУ

Три сигнала о ракетной опасности за три часа, трагические сообщения о погибших и раненых, канонада в поздней ночи и в пять утра - новая белгородская реальность.

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Комментарии
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Людмила Палкина
Нужно найти место, где прячется этот упырь зеленский, и уничтожить. Он заслужил уничтожение.
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22 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Нет, эта мразь не заслужил быстрой смерти. Он должен сидеть в тюрьме - пожизненно... Ходить в полосатой робе и чтобы на прогулку его водили в раскоряку.
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21 час.
Ольга Густова
Извините, не соглашусь с вами, ещё не хватало кормить его за счёт налогоплательщиков. Его участь должна быть такая, как у всех отъявленных бандеровцев в 45, повесить его перед алеей ангелов, в компанией с Порошенко, чтоб одному нескучно было.
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21 час.

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