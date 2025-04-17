Эксперт Быханов: острый дефицит персонала чувствуется в сфере ремонта авто

Сейчас наблюдается тенденция уменьшения количества вакансий на рынке труда. К причинам можно отнести, в том числе, спад в строительной отрасли, которая исторически давала большой процент вакансий и была одним из локомотивов экономики, рассказал "Газете.
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