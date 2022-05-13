Касаткина после победы над №3 Бадосой: «Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем»

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге турнира Риме. Россиянка обыграла третью ракетку мира 6:4, 6:4.

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