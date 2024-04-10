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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как выбрать стоп-слово, чтобы оно реально помогало?

Помнишь, в первом фильме «50 оттенков серого» мистер Грей пытается побежать за главной героиней, но та жестко произносит: «Красный!» — и он останавливается? «Красный» — их стоп-слово, которое сигнализировало о том, что игра должна прекратиться.

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