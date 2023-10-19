Полиция Сан-Франциско не станет зачищать улицы от бездомных к саммиту АТЭС

Полиция американского города Сан-Франциско не будет убирать бездомных с улиц к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года, заявил журналистам глава городской полиции Уильям Скотт.
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