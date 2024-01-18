Стамате не согласна с Дорином Речаном: «Я бы так не поступила»

«Я бы этого избежала», – так председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате прокомментировала решение премьер-министра Дорина Речана упомянуть в начале заседания правительства имена трех судей Апелляционной палаты, отменивших решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям об исключении представителей партии «Шанс» из всеобщих местных выборов, состоявшихся .
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