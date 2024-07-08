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Украина будет или нейтральной, или частью России – Арестович

Украина будет или нейтральной, или частью России – Арестович

Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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