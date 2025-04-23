В Госдуме рассказали, как защитить себя от мошенников при планировании отпуска

Политика как она есть

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT отметил, что с приближением отпускного сезона активизируются кибермошенники, которые предлагают поддельные туры и авиабилеты по подозрительно низким ценам, рассылки «горящих туров».