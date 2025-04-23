Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме рассказали, как защитить себя от мошенников при планировании отпуска

В Госдуме рассказали, как защитить себя от мошенников при планировании отпуска

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT отметил, что с приближением отпускного сезона активизируются кибермошенники, которые предлагают поддельные туры и авиабилеты по подозрительно низким ценам, рассылки «горящих туров».

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