Татьяна Бакальчук обратилась к семьям расстрелянных сотрудников Wildberries

Тела двух погибших охранников привезли в Ингушетию и похоронили. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась со словами соболезнования к родным погибших в ходе перестрелки в центре Москвы у входа в головной офис маркетплейса.
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