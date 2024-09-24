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Царьград

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В США скрывающийся 14 лет убийца попался, потому что проехал на красный

В США скрывающийся 14 лет убийца попался, потому что проехал на красный

В США полицейские случайно поймали убийцу, который скрывался 14 лет. В поимке помогла оплошность на дороге.

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