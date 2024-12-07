В Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии: Политический процесс запустят по одной

Участники переговоров в Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии.Участники переговоров по Сирии в Дохе, включая пять арабских стран и государства астанинского процесса (Россию, Иран и Турцию), призвали прекратить боевые действия в Сирии для запуска политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН.