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В Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии: Политический процесс запустят по одной

В Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии: Политический процесс запустят по одной

Участники переговоров в Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии.Участники переговоров по Сирии в Дохе, включая пять арабских стран и государства астанинского процесса (Россию, Иран и Турцию), призвали прекратить боевые действия в Сирии для запуска политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН.

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