Как провести день святых Антониев и Антона Перезимника, что можно и чего нельзя делать 30 января Алёна Юрьева30 января в православном календаре посвящен памяти трех святых, но в народе этот день также называют Антон Перезимник — символ перехода ко второй половине зимы.