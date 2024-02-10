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Осужденный за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросился на СВО

Осужденный за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросился на СВО

Отбывающий 16-летний срок заключения за взяточничество экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко захотел пойти добровольцем в зону СВО, пишут «Ведомости», ссылаясь на адвоката бывшего полицейского Валерию Туникову.

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