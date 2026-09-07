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26 европейских армий сидят под США, а наша ни к чему не готова – французский генерал

26 европейских армий сидят под США, а наша ни к чему не готова – французский генерал

Европа должна попытаться объединить свои разрозненные и не слаженные армии. Об этом полковник французской армии в отставке Пьер де Йонг заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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