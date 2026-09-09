Доля доллара в мировых резервах снизилась до 57%

Доля доллара США в мировых валютных резервах находится около минимального уровня за три десятилетия.По данным Международного валютного фонда, по итогам первого квартала 2026 года на американскую валюту приходилось 57,13% резервов центральных банков и других денежных властей.
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