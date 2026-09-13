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Журнал «Профиль»

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Запасов хватит на 5–7 дней: остановка главного нефтепровода в Саудовской Аравии грозит сократить мировые поставки еще на 4%

Запасов хватит на 5–7 дней: остановка главного нефтепровода в Саудовской Аравии грозит сократить мировые поставки еще на 4%

Саудовская Аравия может исчерпать запасы нефти, предназначенные для экспорта, если в ближайшие несколько дней не возобновит работу крупного нефтепровода, соединяющего восток страны с побережьем Красного моря.

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