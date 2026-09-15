Создававший наряды для Шер дизайнер Боб Маки умер в возрасте 87 лет

Легендарный американский дизайнер одежды и костюмов Боб Маки умер в возрасте 87 лет. Как сообщает CNN, за свою карьеру Маки создавал наряды для Шер, Дайаны Росс, Долли Партон, Тины Тёрнер и других звёзд.