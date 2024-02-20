ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "ТЫ ПЛОХО КОНЧИШЬ!": ДЕПУТАТ УКАЗАЛ МЕСТО ВЕТЕРАНУ ZOV, НИКИТА МИХАЛКОВ ОТВЕТИЛ В Екатеринбурге поссорились два депутата – областного и городского заксобраний.
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