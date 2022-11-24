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Управляемые авиабомбы, показанные Медведевым, позволят резко изменить баланс сил на фронте

Управляемые авиабомбы, показанные Медведевым, позволят резко изменить баланс сил на фронте

23 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил АО «ГНПП «Регион» в Подмосковье (входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»).

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