Управляемые авиабомбы, показанные Медведевым, позволят резко изменить баланс сил на фронте

23 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил АО «ГНПП «Регион» в Подмосковье (входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»).
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