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Царьград

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Агентство по статистике: сельхозпроизводство Таджикистана выросло в 122 раза

Агентство по статистике: сельхозпроизводство Таджикистана выросло в 122 раза

Агентство по статистике Таджикистана сообщает: за 24 года сельхозпроизводство увеличилось в 122 раза, достигнув 85 млрд сомони в 2025 году.

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