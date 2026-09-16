Агентство по статистике: сельхозпроизводство Таджикистана выросло в 122 раза

Агентство по статистике Таджикистана сообщает: за 24 года сельхозпроизводство увеличилось в 122 раза, достигнув 85 млрд сомони в 2025 году.
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