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Лидер оппозиционной партии Гахария не поддержал оккупацию дворца Зурабишвили

Лидер оппозиционной партии Гахария не поддержал оккупацию дворца Зурабишвили

Лидер оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьер-министр страны Георгий Гахария не поддержал оккупацию президентского дворца со стороны действующего президента Саломе Зурабишвили после 29 декабря, когда заканчиваются ее полномочия.

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