В Невьянске в школе №1 прошло ОПМ «Дети России – 2023»

В рамках проведения мероприятий оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» Мария Мягких и инспектор ПДН Анастасия Коробкова провели профилактическую беседу в 1 школе города Невьянска.
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