«Апостол» печатника Ивана Федорова выставили на торги за 6 млн руб.

23 августа в рамках Екатеринбургского Международного книжного фестиваля «Красная строка» Аукционный дом «Литфонд» проведет торги «460 лет русского книгопечатания: редкие книги и манускрипты XVI-XX веков, исторические бумаги и автографы».
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