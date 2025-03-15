Рогов назвал ликвидацию Ганула попыткой замести следы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов связал ликвидацию националиста Демьяна Ганула в Одессе с попыткой скрыть истинных организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.