Глава Приморско-Ахтарского района Кубани сообщил о мошеннических рассылках от его имени в Сети

Глава Приморско-Ахтарского района Кубани сообщил о мошеннических рассылках от его имени в СетиГлава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко заявил о случаях мошеннических рассылок, которые распространяются под его именем.
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