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  • Виктор
    Сколько можно терпеть этот бандеровский беспредел. Наверное хватит жевать сопли и ударить по киевской власти на опере...Враг нанёс страшн...
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Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа: что можно и нельзя делать, что освящать в церкви

Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа: что можно и нельзя делать, что освящать в церкви

Преображение Господне и Яблочный Спас 19 августа: что можно и нельзя делать, что освящать в церкви Ольга Вайленко19 августа в православной традиции отмечается один из значимых праздников – Преображение Господне, или Яблочный Спас.

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