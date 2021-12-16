Каша без топора (Акулы из стали )

Кто не знает, что надо для того, чтобы сварить кашу из топора? Ладно, если вдруг кто и не знает, то расскажу: сам топор, голодный солдат и жадная старуха, - рецепт варки отражён в классической литературе, прост и не требует специального обучения.
Кто не знает, что надо для того, чтобы сварить кашу из топора? Ладно, если вдруг кто и не знает, то расскажу: сам топор, голодный солдат и жадная старуха, - рецепт варки отражён в классической литературе, прост и не требует специального обучения.
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