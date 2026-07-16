О беспрецедентной активности НАТО у западных границ Союзного государства свидетельствует заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича, что республика на побережье Балтики готова будет разместить у себя ядерное оружие, если такое решение будет в интересах Североатлантического альянса.
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