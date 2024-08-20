В Нижегородской области резко вырос спрос на антидепрессанты. Если сравнивать с прошлым годом, рост покупок в аптеках составил 13 процентов – это тысячи проданных упаковок лекарств против тревожности, панических атак и депрессий.
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