Евгений Плющенко получил рекордные 171 млн рублей грантов

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Такие публикации оставляют больше вопросов, чем дают ответов. Президентский фонд (откуда берутся деньги, из бюджета или з/платы президента?) на какие цели дает гранты отнюдь не бедным фигурантам, на каких условиях и почему именно им? На то, чтобы Плющенко свое чадо тренировал и соревновал в Азербайджане и от этой же республики? А Навке грант на шоу дан? Оно, что провальное и себя не окупает или там Песков проявил участие? Все вменяемые фонды помогают талантам, которым для раскрытия только денег и не хватает, то есть не плющенкам и навкам, а спортсменам и детям деньги даются.