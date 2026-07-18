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Царьград

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Евгений Плющенко получил рекордные 171 млн рублей грантов

Евгений Плющенко получил рекордные 171 млн рублей грантов

Евгений Плющенко стал лидером среди спортсменов по сумме грантов президента России, получив в общей сложности 171 млн рублей.

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Комментарии
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с1
са 1
Такие публикации оставляют больше вопросов, чем дают ответов. Президентский фонд (откуда берутся деньги, из бюджета или з/платы президента?) на какие цели дает гранты отнюдь не бедным фигурантам, на каких условиях и почему именно им? На то, чтобы Плющенко свое чадо тренировал и соревновал в Азербайджане и от этой же республики? А Навке грант на шоу дан? Оно, что провальное и себя не окупает или там Песков проявил участие? Все вменяемые фонды помогают талантам, которым для раскрытия только денег и не хватает, то есть не плющенкам и навкам, а спортсменам и детям деньги даются.
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1 м.