Автор: ИРИНА АЛКСНИС @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.
Москве предъявили придуманный долг за Карабах
Комментарии
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Василий Горбатов
Россия должна помочь обеим сторонам: всех армян - Армению; всех азербайджанцев - в Азербайджан! Пусть разбираются!
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3 час.
Генрих
Они свои военкоматы в Сочи искать будут.
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1 час.
tsan tsan
Вас надо спасать от бедности ?
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1 час.
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