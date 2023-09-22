Москве предъявили придуманный долг за Карабах

Автор: ИРИНА АЛКСНИС @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.