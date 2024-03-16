«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 5:27. Клуб идет на 30-м месте в НХЛ

Сегодня «Дакс» были разгромлены «Виннипегом» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Грега Кронина набрала 49 очков в 67 играх и занимает 30-е место в общей таблице НХЛ, где опережает лишь «Чикаго» (41 в 67) и «Сан-Хосе» (39 в 65).