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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 5:27. Клуб идет на 30-м месте в НХЛ

«Анахайм» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 5:27. Клуб идет на 30-м месте в НХЛ

Сегодня «Дакс» были разгромлены «Виннипегом» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Грега Кронина набрала 49 очков в 67 играх и занимает 30-е место в общей таблице НХЛ, где опережает лишь «Чикаго» (41 в 67) и «Сан-Хосе» (39 в 65).

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