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Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в одном городе

Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в одном городе

Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консула Екатерину Богучарскую.

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