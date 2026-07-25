Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в одном городе

Российских туристов предупредили о жестких таможенных запретах в Гонконге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге консула Екатерину Богучарскую.
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