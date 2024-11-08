Эксперт Дынкин: Путин дал сигнал США о готовности к контактам

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 21-го ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», подтвердил позиции Москвы по множеству глобальных вопросов и послал сигнал Вашингтону о готовности к взаимодействию.
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