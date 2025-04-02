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Царьград

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Русские исследователи обнаружили новый аспект, который приводит к шизофрении

Русские исследователи обнаружили новый аспект, который приводит к шизофрении

Русские учёные обнаружили ещё один фактор, связанный с развитием шизофрении. Выяснилось, что у пациентов с этим диагнозом в области головного мозга, которая соединяет его полушария, снижено количество липидов – веществ, необходимых для функционирования клеток и нейронов.

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