Русские исследователи обнаружили новый аспект, который приводит к шизофрении

Русские учёные обнаружили ещё один фактор, связанный с развитием шизофрении. Выяснилось, что у пациентов с этим диагнозом в области головного мозга, которая соединяет его полушария, снижено количество липидов – веществ, необходимых для функционирования клеток и нейронов.