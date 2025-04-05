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Царьград

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Пожарные спасли Березовку от пожара: сильный ветер угрожал селу

Пожарные спасли Березовку от пожара: сильный ветер угрожал селу

В Краснощековском районе сильный пожар, усилившийся из-за ветра, угрожал селу Березовка. Благодаря оперативной работе 31-й пожарной части и 69-го пожарно-спасательного отряда удалось защитить населенный пункт от огня и предотвратить распространение пламени.

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