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Татар-информ

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На «РЕБУСе» представят справочник по девелопменту на исторических территориях

На «РЕБУСе» представят справочник по девелопменту на исторических территориях

На IV Международном форуме «РЕБУС 2026. Градостроительство в исторических поселениях», который пройдет в столице Татарстана с 11 по 13 ноября, представят электронный справочник лучших практики управления развитием исторических территорий 30 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС и Европы.

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