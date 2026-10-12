На «РЕБУСе» представят справочник по девелопменту на исторических территориях

На IV Международном форуме «РЕБУС 2026. Градостроительство в исторических поселениях», который пройдет в столице Татарстана с 11 по 13 ноября, представят электронный справочник лучших практики управления развитием исторических территорий 30 стран СНГ, БРИКС+ и ШОС и Европы.