Бывший министр спорта РФ, вице-президент ФИДЕ Павел Колобков отреагировал на новость о том, что власти Нидерландов не выдали визы ведущим российским гимнасткам для участия в чемпионате мира в Роттердаме.
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