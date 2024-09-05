СМИ: Кулебу не отправили в отставку в апреле из-за возражений Госдепа

Судьба Дмитрия Кулебы, который занимал пост министра иностранных дел Украины, была решена в апреле, но тогда отставки не произошло из-за возражений со стороны Госдепартамента США, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.
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