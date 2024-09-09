Врач объяснил, без какой еды растет сахар и холестерин, вызывая разрыв сосудов

Сочетание состояний, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений мозгового кровообращения, возникающих из-за закупорки или разрыва сосудов, инсульта и диабета второго типа, могут указывать на метаболический синдром.
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